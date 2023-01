O controverso percurso de Carla Alves até à curta estadia no Governo

Antes de ser escolhida para secretária de Estado, Carla Alves era diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte. Faz também parte dos quadros da câmara municipal de Vinhais há 23 anos, autarquia que teve o marido como presidente entre 2005 a 2017.

Da castanha ao fumeiro, Carla Alves fez da promoção regional carreira. A organização da feira do fumeiro de Vinhais ganha destaque no currículo de Carla Alves.

Formada em engenharia zootécnica e gestão, exerceu funções em empresas públicas e esteve na direção o Parque Biológico de Vinhais. Um percurso que ficou marcado pela passagem por várias organizações e empresas do setor.

Desde o ano 2000, estava no quadro técnico da câmara de Vinhais. Durante boa parte desse tempo – entre 2005 e 2017 – o autarca era o marido. Américo Pereira está a ser investigado por suspeitas de corrupção ativa e prevaricação e que tem as contas bancárias arrestadas – incluindo contas conjuntas com a mulher.

Segundo o Correio da Manhã, Carla Alves esteve envolvida numa outra polémica: Em 2017,enquanto era coordenadora, da Associação de Criadores de Suínos de Raça Bísara, terá beneficiado o cunhado ao adjudicar-lhe uma empreitada pública no valor de 33 mil euros.

Deixou o cargo em 2018, ano em que se torna diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte. Terá sido ainda nesse cargo que começou a ganhar a confiança da ministra da Agricultura.

Carla Alves foi a escolhida para substituir Rui Martinho. Aos 52 anos, foi escolhida para secretária de Estado da agricultura. É também a protagonista da nova polémica deste Governo ao demitir-se 25 horas e 44 minutos após a tomada de posse.