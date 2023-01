Professores em luta cumprem promessa: já estão acampados em frente ao Ministério

Dezenas de professores de todo o país vão acampar junto ao ministério da Educação até ao final da semana.

A meio da tarde ainda se faziam os últimos preparativos. Nos próximos dias, dezenas de professores de todo o país vão passar por um acampamento improvisado.

Apesar do ministério da Educação já ter convocado os sindicatos para uma reunião para o próximo dia 20, os docentes decidiram continuar com a iniciativa durante todo o dia e toda a noite.

As tentativas do ministro da Educação não convenceram os professores. Agora foi a vez do primeiro-ministro tentar por um ponto final num dos assuntos que tem motivado os protestos. Mas para os professores a garantia do primeiro-ministro não é suficiente.

"Estou em greve porque é grave", lê-se num dos cartazes de um docente.

Esta terça-feira, os professores saíram mais uma vez à rua para exigir respeito e melhores condições de trabalho.

A greve começou há um mês e, para já, não se sabe quando vai terminar. Os professores só têm parado às primeiras aulas do dia e consoante uma escala organizada entre todos.