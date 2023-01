O deputado e “vice” da bancada parlamentar do PSD falou, ao início da tarde desta quarta-feira, aos jornalistas no Parlamento. Apesar de afirmar que está de “consciência tranquila” sobre o processo que está em curso, vinca que não quer “de modo algum prejudicar" o seu partido ou o presidente Luís Montenegro.

"Desconheço quaisquer factos, portanto não me foram imputados naquele momento, da busca, quaisquer ilícitos para que pudessem eventualmente produzir qualquer observação. [Mas] em momento algum prejudicarei o meu partido ou o presidente do meu partido, pessoas absolutamente estranhas a este processo", declarou.

Questionado sobre se se demite da função de vice-presidente da bancada parlamentar do PSD se vier a ser arguido, Joaquim Pinto Moreira repetiu que “se, eventualmente, vier a ser pedido o levantamento da imunidade parlamentar, acederei de imediato” e "sendo constituído arguido, dependendo dos termos em que o for, tirarei as devidas ilações, sendo [desde já] certo que o princípio basilar é que não prejudicarei o meu partido, do qual sou militante há quase 40 anos".

Quem é, afinal, o epicentro da Vórtex?

A SIC sabe que a investigação da PJ em Espinho - designada a Operação Vórtex - está centrada em Joaquim Pinto Moreira, um dos vice-presidentes da bancada parlamentar do PSD. O deputado só não foi detido por gozar de imunidade parlamentar.

Joaquim Pinto Moreira foi presidente da Câmara de Espinho entre 2009 e 2021. Três mandatos que ficam agora envoltos em polémica devido à Operação Vórtex , a investigação sobre alegados crimes de natureza económico-financeira.

Em causa estão vários licenciamentos de habitações e hotéis, no valor de dezenas de milhões de euros, numa investigação que começou em 2018 e que está centrada em Joaquim Pinto Moreira, atual Presidente da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional e um dos vice-presidentes do Grupo Parlamentar do PSD.

Imunidade parlamentar vai ser levantada

O deputado não foi detido por gozar de imunidade parlamentar. Imunidade essa que deverá ser levantada nos próximos dias, para que Joaquim Pinto Moreira seja constituído arguido e presente a primeiro interrogatório judicial.