Luís Montenegro em entrevista

O líder do PSD não tem poupado nas críticas ao Governo de António Costa, sobretudo depois das polémicas que têm levado à demissão de vários membros do Executivo, que acusa de ter perdido autoridade. Esta quinta-feira, em entrevista à SIC, Luís Montenegro volta a falar sobre a crise política e explica porque se apresenta-se como alternativa.

Recorde-se que, no início do ano, depois da saída do então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro afirmou que o primeiro-ministro “perdeu a capacidade de recrutamento” e deixou um ‘ultimato’: “ou Governo muda de vida ou os portugueses exigirão mudar de Governo”.

O presidente do PSD assegurou estar preparado para ir a eleições "já amanhã", apesar de não as desejar para o país, e disse que até gostaria de as disputar ainda com António Costa à frente do PS.

[Artigo em atualização]