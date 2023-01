GNR detém 12 suspeitos e apreende 785 quilos de azeitona furtada

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 12 pessoas, das quais oito homens e quatro mulheres, por furto de azeitona em Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, e apreendeu 785 quilos daquele fruto, anunciou hoje aquele força policial.

Em comunicado, a GNR indicou que as detenções foram efetuadas, na quarta-feira, no concelho de Ferreira do Alentejo, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Beja.

Os 12 suspeitos, entre os 18 e os 55 anos, foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ferreira do Alentejo.

Segundo a GNR, no âmbito do patrulhamento efetuado a explorações agrícolas, os militares da Guarda detetaram os suspeitos "no momento em que estavam a colher a azeitona sem autorização do proprietário", o que levou à sua detenção em flagrante delito.

A Guarda apreendeu os 785 quilos de azeitona alegadamente furtada, 625 euros em numerário, cinco viaturas e diverso material relacionado com a colheita e recolha de azeitona do solo.

"Durante a ação, foi ainda constituído arguido um homem, de 35 anos, por suspeitas de crime de recetação", informou a Guarda.

A ação contou com o reforço da Secção de Informação e Investigação Criminal (SIIC) do Comando Territorial de Beja, dos postos territoriais de Beja, Cuba e Vidigueira e do Destacamento de Intervenção (DI) de Beja.