Greve dos professores continua, com pais e funcionários a juntarem-se aos protestos

A greve dos professores por distrito afeta esta segunda-feira a região de Lisboa. Em Oeiras, os professores fizeram uma marcha até à Câmara e contaram com o apoio de funcionários e encarregados de educação. Mas outros protestos que já estavam curso atingem escolas em vários pontos do país. É o caso da Básica e Secundária do Padrão da Légua, em Matosinhos, que está encerrada.

Greve em Oeiras

Começaram a juntar-se na rotunda que separa a Escola Secundária Quinta do Marquês e a Escola Básica do Conde de Oeiras ainda antes do primeiro tempo de aulas.

Contaram com a solidariedade de funcionários, alunos e até alguns pais que entendem que a luta dos professores é justa e merecida.

Juntos marcharam depois até à sede do município de Oeiras, um pouco mais de quatro quilómetros, onde se juntaram aos colegas dos restantes agrupamentos do concelho.

Protestam contra o que consideram ser décadas de despreocupação para com a classe profissional. Temem as consequências da municipalização das escolas e, sobretudo, lutam por um novo modelo de contagem de tempo de serviço para progredirem.

A meio da manhã, os manifestantes contaram com uma visita inesperada a do presidente da Câmara Municipal de Oeiras.

Tal como no resto do país, em Oeiras, a paralisação não está a ser feita da mesma forma por todos os professores. Há quem cumpra greve o dia todo, outros faltam apenas a alguns tempos de aulas.

No entanto, as escolas estão abertas e a servir refeições a todos os alunos.