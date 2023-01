Ministro da Educação "comporta-se como incendiário", acusa Marques Mendes

Luís Marques Mendes diz que o ministro da Educação já não tem condições para continuar no cargo. Afirma que João Costa é responsável pelo aumento dos protestos e fala mesmo numa atitude de incendiário.

“Neste momento, o ministro – que até tinha, no início, expectativas positivas – não é parte da solução, é parte do problema. Ele está a radicalizar tudo. Ele comporta-se, em alguns momentos, como incendiário”, disse, este domingo, Luís Marques Mendes no habitual comentário da SIC.