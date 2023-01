O governante sublinhou que a indústria portuguesa, ou que está baseada em Portugal, "exportou mais de 2.000 milhões de euros na área da saúde", a grande parte medicamentos, mas lembrou que Portugal continua a ter uma balança comercial "muito deficitária".

"Continuamos a importar muito mais medicamentos do que exportamos e, portanto, também é preciso apostar na indústria nacional para melhorar esta economia na área da saúde", insistiu.

No discurso que fez na sessão que assinalou os 30 anos do Infarmed, Manuel Pizarro falou igualmente no crescimento exponencial das despesas com medicamentos no Serviço Nacional de Saúde, frisando a necessidade de partilha deste aumento da despesa.

“O país não pode aumentar 10% ao ano a despesa com medicamentos”

Segundo disse, as despesas de medicamentos nos hospitais do SNS entre janeiro e novembro de 2022 foi de 1.640 milhões de euros, mais 12% (mais 176 milhões) do que no ano anterior, enquanto nas farmácias a despesa rondou 1.434 milhões (mais 132 milhões).

"Isto não é sustentável e tem de ser partilhado com os agentes do setor", afirmou o governante, acrescentando que "o que está em causa é manter controlados os gatos para os utentes".

À saída, questionado sobre esta matéria, Pizarro afirmou: "É absolutamente claro que o país não pode aumentar 10% ao ano a despesa com medicamentos".