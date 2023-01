"Sou doente oncológica e tenho de me arrastar todos os dias 100 km"

Esta sexta-feira, foi mais um dia de protestos e manifestações de professores e pessoal não docente, um pouco por todo o país.

O Agrupamento de Escolas de Mirandela foi o exemplo do protesto feito no distrito de Bragança.

Os sindicatos falam de uma adesão à greve no distrito superior a 90%. Na Praça da Sé, em Bragança, houve mais palavras de ordem.

"O que me move é, sobretudo, que eu sou doente oncológica, com 60% de incapacidade, e tenho de me arrastar todos os dias 100 quilómetros", conta uma professora.