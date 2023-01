Agricultores "indignados e inconformados com a incompetência do Ministério da Agricultura"

Milhares de agricultores do distrito de Bragança manifestaram-se esta manhã em Mirandela, e já marcaram mais protestos por todo o país. Acusam o governo de incompetência, sobretudo na distribuição de apoios e na organização dos serviços.

Agricultores, apicultores, e criadores de gado uniram-se numa marcha lenta pela cidade de Mirandela contrariados com o tratamento que o Governo tem dado ao setor.

O protesto foi convocado pela Confederação de Agricultores de Portugal (CAP) e Luís Mira, vice-presidente da confederação, referiu outros motivos de descontentamento como os "1.300 milhões de euros" do PDR (Plano de Desenvolvimento Rural) que ficaram "por aplicar, por transferir para os agricultores".

“Não estamos aqui a manifestar-nos para pedir mais dinheiro, nós só queremos o dinheiro que a Europa nos disponibiliza e que temos direito a ele”, afirmou.

Se os apoios que chegam tarde ou nunca geram descontentamento, a decisão do Executivo de extinguir as Direções Regionais da Agricultura e as integrar noutro organismo, foi o gatilho que os levou para a rua.

A próxima marcha decorrerá em Castelo Branco, no dia 30 de janeiro e em fevereiro, a contestação repete-se no Ribatejo, no Oeste e no Alentejo.