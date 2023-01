Agricultores iniciam série de protestos nacionais em Mirandela

Os agricultores manifestam-se, esta quinta-feira, em Mirandela. Será o primeiro de uma série de protestos nacionais convocadas pela Confederação dos Agricultores de Portugal.

Manifestam-se contra a extinção das Direções Regionais de Agricultura e a transferência de poderes e funções para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regionais.

Acusam também o Governo de “incompetência”. Num comunicado da CAP, os agricultores criticam ainda a posição do Executivo perante as dificuldades causadas no setor pela seca e pela guerra na Ucrânia. Dizem só ter recebido “falsas promessas e crescente desconsideração”.

O protesto desta quinta-feira começa no mercado municipal de Mirandela e segue, em desfile, até à Direção Regional de Agricultura.