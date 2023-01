Protesto dos professores em Évora conta com presença de Catarina Martins

A greve de professores por distritos prossegue e, esta quarta-feira, é a vez de Évora. Para as 10:30, está marcada uma concentração na praça do Giraldo. O protesto vai contar com a presença de Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.

As manifestações dos docentes continuam a acontecer em várias escolas, um pouco por todo o país. Foram ainda convocadas mais greves para as próximas semanas:

de 1 a 3 de fevereiro, organizada pelo Sindicato Nacional dos Professores Licenciados;

dia 8 pela Federação Nacional de Educação.

dia 11 todos os sindicatos vão reunir-se numa manifestação nacional em Lisboa.

A greve por distritos, organizada pela Fenprof, está prevista prolongar-se até ao dia 8 de fevereiro. Os professores continuam em protesto, depois de terem falhado o acordo com o Ministério da Educação. Os docentes acusam o Governo de apresentar propostas insuficientes, que não respondem às necessidades do setor.