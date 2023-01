A greve dos professores, que se prolonga desde o fim do primeiro período do ano letivo, mantém-se esta semana mas de forma diferente. O protesto faz-se em alguns distritos por dia. Hoje, as cidades de Lisboa, Porto e Covilhã foram as protagonistas do descontentamento dos professores.

Esta segunda-feira, a greve marcou o distrito de Castelo Branco. Os dados da Fenprof mostram que teve uma adesão bastante significativa, acima dos 90%, e parou praticamente todas as escolas da região, com o apoio de oito organizações sindicais.

A avaliar pelas secundárias da capital de distrito, em que os alunos foram mandados para casa, os dados da greve confirmam-se.

Este protesto é organizado no âmbito duma estratégia vasta duma plataforma sindical. Mário Nogueira, representante da Fenprof, diz que não há impacto na estabilidade dos assuntos, nem há uma guerra sindical em curso.