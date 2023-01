Trabalhadores do hospital Amadora-Sintra em greve esta quinta-feira

Os trabalhadores do hospital Fernando Fonseca, mais conhecido por Amadora-Sintra, vão estar esta quinta-feira em greve. A paralisação dura entre as 08:00 e as 24:00. Para as 10:00, está marcada uma concentração à porta do hospital.

Exigem negociações para o Instrumento de Regulamentação Coletivo de Trabalho e a harmonização dos direitos dos funcionários, tendo por base o acordo coletivo de trabalho em vigor. Pedem também a contratação de mais pessoal.

A greve poderá afetar o funcionamento de alguns serviços.