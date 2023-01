No dia em que vão ser recebidos em Belém por consultores da Casa Civil, a Federação Nacional Professores (Fenprof) mantém as greves distritais. Esta quinta-feira está a ser a vez de Faro, com a Fenprof a garantir que a adesão é superior aos 95%, à semelhança do que tem acontecido no resto do país.

Questionado pela SIC Notícias sobre as expectativas para o encontro de mais logo no Palácio de Belém, o secretário-geral adjunto da Fenprof, José Feliciano, lembrou que o Presidente da República já manifestou publicamente que a carreira docente tem que ser valorizada.

“O senhor Presidente da República já referiu várias vezes que a carreira dos professores tem de ser valorizada, disse-o várias vezes e penso que deu também recados ao Governo e ao ministro da Educação. Todas as ajudas são bem vindas mas a grande força que está a ser dada a esta luta é isto que está aqui [as manifestações], são os mais de 95% de adesão de professores à greve aqui no distrito de Faro, e é isto que está a acontecer por todo o país", destacou.

Para o sindicalista, “a grande ajuda é esta”, os professores saírem à rua. "Esta é que é a ajuda que é decisiva e que pode de facto mudar alguma coisa”, concluiu.