Momentos antes, foi inaugurado um banco em frente ao segundo andar do número 37 da Avenida Duque de Palmela, local da primeira sede do Expresso.

A exposição mostra as primeiras páginas mais marcantes do semanário das últimas cinco décadas desde 1973 e vai percorrer as 18 capitais de distrito do país.

Foi inaugurada esta quinta-feira, no Rossio, em Lisboa, a exposição interativa que assinala os 50 anos do Expresso.

A iniciativa contou com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas e também com o fundador, Francisco Pinto Balsemão.

O banco tem três metros de comprimento, tem também primeiras páginas emblemáticas e pretende ser um local de encontro e de incentivo à leitura.

Segundo dados da APCT, entre janeiro e setembro do ano passado, o Expresso foi a publicação mais vendida em Portugal.

"Há seis anos que o Expresso é o jornal mais vendido em Portugal", de acordo com um comunicado de novembro, com uma circulação paga de quase 95.000 exemplares, liderando "as vendas em banca com mais de 46.000 exemplares vendidos" e "nas vendas digitais com quase 47.000 exemplares".