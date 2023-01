Greve dos professores preocupa pais: em Silves há escolas fechadas há 23 dias

Quase um mês depois do início do segundo período, há alunos que estão sem aulas há semanas. Em Silves, onde as escolas têm estado encerradas desde dia 4, um grupo de pais juntou-se para manifestar preocupação.

Estão solidários com a causa, mas não compreendem a forma de luta e o arrastar da greve dos professores. Em Silves, há alunos sem aulas há quase um mês. Os pais estão preocupados com o impacto na aprendizagem, que ainda tenta recuperar dos efeitos da pandemia.

Para manifestar esta preocupação, os pais estiveram à porta da Secundária de Silves, onde os professores também se juntaram para protestar.

Sem comentar a posição dos encarregados de educação, mantiveram-se em protesto durante o primeiro tempo. Mas ao contrário do que aconteceu desde o arranque do segundo período, esta manhã as escolas da cidade voltaram a abrir portas.