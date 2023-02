O suspeito de 48 anos, ainda não foi ouvido, mas a SIC conversou com a mãe do agora detido. Recorde-se que na casa em Évora, onde Luana foi encontrada, vivia também a mãe do suspeito. Esta última terá chegado a discutir com o filho por não concordar com a relação que mantinha com a jovem. E aconselhou Luana a ligar aos pais.

Por várias vezes, alertou o filho para a situação em que estava envolvido mas ele dizia-lhe sempre que estavam apaixonados. Ao ver o programa Linha Aberta, a idosa, de 78 anos, avisou-o de que a família de Luana a procurava.

Também à jovem pediu, várias vezes, que informasse a família. Em declarações à SIC disse que também é mãe e, por isso, se estivesse no lugar de Paula Pereira (mãe de Luana) estaria muito preocupada. A Luana pediu para, pelo menos, ligar à mãe a dizer onde estava e que estava bem.

Luana ter-lhe-á dito que não queria por não ter uma boa relação com a família. Foi por isso que, disse a jovem, acabou por pedir ao homem de 48 anos para a ir buscar a Leiria.

Na casa em Évora, onde a SIC entrou esta tarde, Luana tinha o seu quarto, onde havia uma porta que dava acesso ao sótão. Era lá que Luana se escondia sempre que recebiam visitas, nomeadamente a da filha mais velha do suspeito. Mas Luana escondia-se por opção própria, assegurou à SIC a mãe do suspeito.

“Não o conheço”