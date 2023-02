País

Relatório sobre abusos na Igreja pode fazer "estremecer" mas não afetará Jornada da Juventude

Loading...

O diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil acredita que a divulgação do relatório da Comissão Independente sobre as denúncias de abuso sexual na Igreja Católica portuguesa não irá afetar a Jornada Mundial da Juventude. Ainda assim, Filipe Diniz, admite que pode abalar a credibilidade da religião católica.