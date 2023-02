Ministro garante que têm sido feitas propostas aos médicos, mas sem acordo

O ministro da Saúde destacou que, apesar do pré-aviso de greve da Federação Nacional dos Médicos, tanto os sindicatos como o Ministério continuam empenhados nas negociações. Manuel Pizarro explicou esta quinta-feira que existem propostas em cima da mesa, mas que ainda não suficientes para os médicos.

“O facto das propostas ainda não permitirem que todos se sintam confortados com a possibilidade de um acordo não significa que não haja propostas”, disse o ministro da Saúde à margem de um evento no Centro de Bem Estar Social de Alcanena.

Pediu ainda que "o conflito" não seja colocado à frente do esforço para se chegar a um acordo em favor dos doentes e da classe médica. O ministro lembrou que as partes tinham concordado que as negociações podiam durar até junho.

“Chamo a atenção que nós estamos a negociar na base de um protocolo negocial assinado pelo Ministério da Saúde e dos dois sindicatos médicos que previa que as negociações decorriam até junho”, assinalou.

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) avançou com um pré-aviso de greve nacional para os dias 8 e 9 de março. Em causa está o facto de a tutela insistir em apresentar "medidas paliativas". Este anúncio surge após uma reunião com secretário de Estado da Saúde e os sindicatos do setor, realizada na quarta-feira.