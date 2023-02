Enfermeiros do IPO de Lisboa em greve por correção de "injustiças"

Os enfermeiros do Instituto Português de Oncologia de Lisboa estiveram em greve esta manhã pela contabilização dos anos de serviço para a progressão na carreira.

Depois do Algarve e Viseu esta foi a terceira paralisação de uma onda de protestos a nível nacional que tem como objetivo a contabilização dos anos de serviço.

O Sindicato dos Enfermeiros acusa algumas unidades de saúde de não aplicarem corretamente o decreto lei que prevê a contagem de pontos e os enfermeiros dizem-se cansados e desmotivados.

Greves vão manter-se até 23 de fevereiro

As greves parciais irão manter-se até 23 de fevereiro em vários distritos do pais. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses já pediu uma reunião com o ministro da Saúde, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.

À SIC, o IPO de Lisboa informou que está a proceder ao pagamento referente à contagem dos pontos pelos anos de serviço no SNS, independentemente do tipo de contrato, para efeitos de progressão na carreira.