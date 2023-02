Incêndio na Mouraria: viviam 16 pessoas numa loja arrendada por 750€

A Câmara Municipal de Lisboa já inspecionou o edifício onde, no sábado, duas pessoas acabaram por morrer na sequência de um incêndio. Ainda que o edifício não tenha sofrido danos estruturais, para já, não será possível o regresso a casa das famílias que ali vivem.

Durou pouco mais de uma hora a inspeção das equipas da Câmara Municipal de Lisboa que no 55 da Rua do Terreirinho, na Mouraria, não encontraram no edifício danos estruturais. Ainda assim, o prédio para já continuará desabitado.

Apesar do incêndio ter atingido apenas o rés-do-chão direito, os restantes apartamentos só poderão receber famílias depois das obras

já pedidas aos proprietários que permitam o normal funcionamento da eletricidade e do gás em todo o edifício.

Um lugar que era casa para, pelo menos, 16 pessoas, duas delas indianas, que acabaram por morrer na sequência de um incêndio que continua por explicar. Entre estes havia um jovem de 14 anos que vivia com a irmã de 9 a partilhar um espaço, sem divisões e que em boa verdade era uma loja, arrendada em maio de 2022 - contou à SIC a proprietária - por 750€.

O Município e a Santa Casa da Misericórdia garantem o apoio aos 22 moradores deste prédio que ficaram desalojados.