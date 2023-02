Enfermeiros da ARS Norte em greve parcial

Os enfermeiros da Administração Regional de Saúde do Norte estão esta terça-feira em greve no turno da manhã, assegurando os serviços mínimos.

Para as 10:30 está marcada uma concentração em frente ao Hospital de São João, no Porto.

O protesto é organizado pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

Ao longo do mês, hospitais de todo o país vão ser afetados.

Os enfermeiros querem ajustes na contabilização dos anos de serviço para conseguirem progredir na carreira.

O Sindicato dos Enfermeiros acusa algumas unidades de saúde de não aplicarem corretamente o decreto lei que prevê a contagem de pontos e os enfermeiros dizem-se cansados e desmotivados.

As greves parciais irão manter-se até 23 de fevereiro em vários distritos do pais. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses já pediu uma reunião com o ministro da Saúde.