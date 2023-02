Litoral Alentejano e Barlavento Algarvio com escassez de chuva há duas décadas

Apesar do inverno chuvoso ter reposto boa parte das reservas de água do país, o Sudoeste do continente continua quase tão seco quanto no verão. O Litoral Alentejano e o Barlavento Algarvio enfrentam uma escassez de chuva que dura há duas décadas e que ameaça, por exemplo, deixar os agricultores de Lagos e de Alvor mais um ano sem rega.

São neste momento nove as barragens abaixo da metade da capacidade, todas nesta zona do pais. O Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA) antevê um futuro árido, enquanto os regantes, como os de Alvor, mantêm a esperança de que março ou abril ainda trarão alguma chuva

que permita retomar culturas sazonais.



Seriam necessário dois anos de pluviosidade média para abastecer a albufeira da Bravura, mas para já, a sobrevivência de 9 mil hectares de regadio depende do que os céus devolvam às reservas, cerca de 4 milhões de metros cúbicos de água.