Centenas de jovens dançam pelo fim da violência no namoro

Alunos, professores e funcionários do estabelecimento de ensino associaram-se à campanha internacional que desafia pessoas de todo o mundo a mexer o corpo numa manifestação contra comportamentos violentos.

As atividades foram preparadas para assinalar o dia dos namorados mas ao longo do ano a escola tem dado destaque ao tema da violência no namoro.

Iniciativas como esta ganham maior significado e importância quando é sabido que 67% jovens entende como legítima pelo menos uma forma de violência e 58% admite ter sofrido violência no namoro.