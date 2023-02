A Fenprof acusa o primeiro-ministro, António Costa, de falta de seriedade nas declarações que faz sobre os professores e a contagem do tempo de serviço.

À entrada para as negociações desta sexta-feira no Ministério da Educação, Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof lembrou episódios passados, para dizer que não ficou surpreendido com a entrevista de quinta-feira de António Costa.

"Não tenho nenhuma surpresa. Até me surpreenderia se tivesse dito outra coisa. Acho que ninguém se esquece que há 4 anos, em 2019, o sr. primeiro-ministro, quando a Assembleia da República tinha um compromisso entre os partidos para aprovar a contagem integral do tempo de serviço, ameaçou demitir-se. Com um primeiro-ministro que ameaça a demissão de um Governo e criar uma crise política por causa do tempo de serviço dos professores, nenhum de nós estava a contar que o primeiro-ministro tivesse mudado de ideias".



Professores e ministério da Educação regressam esta sexta-feira às negociações sobre um novo modelo de recrutamento e colocação de docentes, com os sindicatos a discordarem da proposta da tutela e a exigirem debater outros assuntos.

Esta sexta-feira realiza-se a segunda reunião da quinta ronda negocial de um processo que começou a ser discutido em setembro e tem decorrido em ambiente de forte contestação.

Os sindicatos já anunciaram que as reivindicações nas ruas e nas escolas vão continuar enquanto o ministério não se comprometer a negociar outras matérias, como é o caso da recuperação faseada do tempo de serviço congelado.