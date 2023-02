Trânsito cortado na Rua do Arsenal em Lisboa durante um mês

A Rua do Arsenal, entre a Praça do Município e a Rua do Ouro, em Lisboa, vai encerrar à circulação rodoviária a partir de quarta-feira, situação que, previsivelmente, durará "um mês", para requalificação do pavimento, anunciou a câmara esta segunda-feira.

O corte do trânsito automóvel será na "Rua do Arsenal, no troço compreendido entre a Praça do Município e a Rua do Ouro", e aplicar-se-á a partir de quarta-feira, 1 de março, e "pelo prazo previsto de um mês, para a realização de trabalhos de requalificação do pavimento", informou a Câmara Municipal de Lisboa.

Em comunicado, o município explicou que esta intervenção se insere na requalificação do pavimento da Rua do Arsenal, Rua do Ouro e topo norte da Praça do Comércio.