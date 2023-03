Direção do SNS nega fecho de oito urgências pediátricas na Grande Lisboa

Oito urgências de pediatria na região da Grande Lisboa vão passar a fechar durante a noite, aos fins de semana e feriados, avançou esta sexta-feira o Expresso. Segundo o semanário, apenas quatro - Santa Maria, Dona Estefânia, Amadora-Sintra e Garcia de Orta - vão passar a funcionar durante 24 horas, todos os dias do ano. Uma informação que a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) nega.

“A informação hoje veiculada, nomeadamente de que passariam a funcionar apenas 4 urgências pediátricas em período noturno na Área Metropolitana de Lisboa, não corresponde ao plano que está a ser desenvolvido”, assegura a Direção do SNS, em comunicado a que a SIC Notícias teve acesso.

Mais. “A estratégia de reorganização dos Serviços de Urgência de Pediatria Médica na região de Lisboa e Vale do Tejo, que será concluída na próxima semana, (…), deverá manter abertos no período noturno grande parte dos pontos da rede, visando assegurar a proximidade da população ao SNS”, garante ainda a DE-SNS, sem mencionar, porém, a localização desses pontos.

Segundo o Expresso, a suposta alteração, ou seja, o fecho de oito das atuais 12 urgências de pediatria na Grande Lisboa, faz parte do novo plano da Direção Executiva do SNS, que deve ficar definido na reunião da próxima terça-feira. A ideia seria replicar o modelo de urgências metropolitanas que funciona há anos na região do Porto.

Sobre esta questão, a DE-SNS refere apenas que “a reorganização dos Serviços de Urgência de Pediatria Médica na região de Lisboa e Vale do Tejo está a ser ultimada” e “analisada com a tranquilidade, ponderação e diálogo necessários”.

Saliente-se que, o fecho da urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, precipitou uma execução improvisada de parte do plano para oferecer uma alternativa à população do concelho.