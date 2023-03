O (pouco) que se sabe sobre o novo plano para as urgências pediátricas

O novo plano de funcionamento das urgências pediátricas em Lisboa vai ser conhecido na próxima semana. O Expresso diz que oito dos 12 serviços deverão passar a fechar durante a noite aos fins de semana e nos feriados. A direção executiva do SNS diz que ainda nada está decidido.

Esta sexta-feira, no final de mais uma reunião sobre reorganizar a urgência de pediatria na Grande Lisboa, a direção-executiva do SNS disse que "grande parte" dos serviços se deverá manter aberta à noite. Respondia à notícia avançada pelo Expresso de que oito das 12 urgências deveriam passar a encerrar definitivamente à noite, aos fins-de-semana e aos feriados.

A funcionar todos os dias do ano 24 horas por dia ficariam o Hospital Santa Maria, o Dona Estefânia, o Amadora-Sintra e o Garcia de Orta.

Ao Expresso, fonte próxima do processo explicou que a ideia era replicar o modelo que funciona há anos na região do Porto, com a assistência centralizada no Hospital de São João.

Sem revelar detalhes, em comunicado, a direção-executiva acrescentou que “a informação veiculada não corresponde ao plano que está a ser desenvolvido”.

À SIC, nada garante e diz que ainda nada está decidido, e que o plano só estará fechado depois da reunião de terça-feira, com todas as entidades envolvidas, incluindo os responsáveis pelos hospitais da região.

A Federação Nacional dos Médicos diz que ainda não foi ouvida.

O Sindicato Independente dos Médicos diz que os quatro hospitais que ficariam a funcionar em pleno não teriam capacidade para responder a todos.

