Câmara de Loures vai demolir casas precárias de sete famílias em Camarate

A Câmara de Loures marcou para esta segunda-feira a demolição das habitações precárias de famílias, no bairro do Talude, em Camarate. Ao que a SIC apurou, a autarquia ainda não conseguiu arranjar alojamento para todas as famílias.

Em causa estão habitações precárias construídas há cerca de três anos e que servem de casa a sete famílias, com cinco crianças, dois recém-nascidos, um idoso e uma grávida. As famílias terão sido informadas na passada semana sobre as demolições.

No local, estavam presentes elementos da Polícia Municipal, PSP, Segurança Social e Câmara de Loures.