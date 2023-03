Cerca de 20 professores estão acampados desde domingo à noite à porta de uma escola em Armação de Pêra, no distrito de Faro. Estão em protesto contra os serviços mínimos, que dizem estar a tornar impossível o exercício da greve.

Acampados à porta da escola, a noite foi molhada.

"Vamos dormir na escola", diz Daniel Carvalho, um professor do Agrupamento de Escolas Silves Sul.

Responderam ao desafio cerca de 20 professores e até um encarregado de educação do agrupamento em Armação de Pêra.

À procura força extra no braço de ferro com o ministro da Educação, os profissionais da escola pública levam, a 27 de março, os lamentos ao Parlamento Europeu. Para já, sobrevivem à chuva para garantir a sobrevivência do protesto.

O protesto deve prolongar-se até quarta-feira.