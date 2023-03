Greve nos comboios: “Governo tenta passar pelos intervalos da chuva”, critica PCP

O secretário-geral do PCP esteve esta segunda-feira de manhã no Entroncamento, onde visitou as oficinas da CP – Comboios de Portugal.

Na visita, Paulo Raimundo deixou críticas à falta de resposta do Governo face às reivindicações dos trabalhadores.

"São dois problemas que estão colocados: o dos trabalhadores e o dos utentes [...] O Governo tem de responder. O Governo tem tido uma opção sobre várias questões que é tentar ver se passa pelos intervalos da chuva e tentar arrastar o máximo os processos”, criticou o líder comunista.

Depois das greves que levaram milhares de passageiros a ficar sem transporte, estão já agendadas novas paralisações entre o dia 10 e 17 de março.

Ao todo, serão sete dias de greve, desta vez por parte dos maquinistas que começam já esta sexta-feira.