Empresários do Alojamento Local protestam no Porto

Cerca de 50 empresários do Alojamento Local protestaram, esta quinta-feira, no centro do Porto, contra o pacote de medidas "Mais Habitação". Dizem que o setor está a ser um bode expiatório para o Governo – e a Câmara Municipal concorda.

Para quem vive do Alojamento Local, o programa “Mais Habitação” é como uma nuvem negra que paira sobre o setor.

Em tons de preto e branco – para marcar o luto – os proprietários organizaram uma manifestação silenciosas, onde houve comparações com a Venezuela.

Querem que a regulamentação do Alojamento Local esteja nas mãos da Câmara Municipal, um desejo que é também partilhado pela autarquia.

No salão nobre do Clube dos Fenianos Portuenses, a Câmara Municipal explicou como pretende regular de forma sustentável o setor: com regras distintas para zonas distintas da cidade, consoante a pressão do Alojamento Local.