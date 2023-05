País

Ex-governador Carlos Costa anuncia processo contra primeiro-ministro

MIGUEL A. LOPES

Ex-governador do Banco de Portugal chamou Marcelo Rebelo de Sousa como testemunha. No entanto, o Presidente da República aceitou ser testemunha no processo cível que António Costa decidiu avançar contra o ex-governador do BdP Carlos Costa, como noticiou o jornal Expresso.