Mais de 500 mil condutores já perderam pontos na carta de condução, desde que o sistema entrou em vigor, a 1 de junho de 2016.

Ao todo, 571 mil condutores viram os seus pontos serem reduzidos. Deste total, mais de 2.607 perderam todos os pontos e ficaram sem título válido.

Os números foram divulgados esta quinta-feira pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), no dia em que se assinalam 7 anos da entrada em vigor do sistema da carta por pontos.

Em quase um ano, a ANSR registou um aumento de 43% no número de condutores que perderam pontos por infrações.

As transgressões mais comuns para a perda de pontos:

Excesso de velocidade (69% dos condutores);

Utilização indevida do telemóvel (11%);

Violação de regras e sinais (9,2%);

Condução sob efeito do álcool ou substâncias psicotrópicas (3,05%);

Incumprimento da luz vermelha, linha longitudinal contínua, não utilização de equipamentos de segurança, não utilização de luzes quando obrigatórias (7,75%).

Com 6.500 contraordenações por mês, Lisboa e Porto são os distritos onde são registadas mais infrações. Depois, seguem-se Aveiro e Leiria, com cerca de 3.700, e Setúbal, Braga e Coimbra, com 2.600.

São nestes distritos onde se encontra o maior número de condutores com redução de pontos da carta de condução.

Lisboa – 28,40%

Porto – 16,03%

Leiria – 7,50%

Aveiro – 7,26%

Braga – 6,22%

Cada condutor tem 12 pontos na carta de condução, que podem ser reduzidos consoante o tipo de infrações cometidas na estrada.

O sistema prevê ainda a atribuição de pontos adicionais (três), até a um máximo de 15, a todos os condutores que, no final de cada período de três anos, não tenham registo de contraordenações graves, muito graves ou crimes de natureza rodoviária.