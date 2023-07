Pedopsiquiatra diz que influencer que castigou filha com água fria precisa de ajuda

O caso já está a ser investigado pelo Ministério Público: uma mulher que se apresenta como influencer diz que mergulha a filha de três anos em água fria para acabar com as birras. A onda de indignação e crítica foi geral e Joana Mascarenhas, a mãe em questão, já apagou as contas nas redes sociais.

Um vídeo publicado nas redes sociais de uma mãe a falar para um ecrã sobre a forma como trata a filha de três anos não seria notícia, se o que a mãe diz não fosse suficiente para o Ministério Público abrir um inquérito.

Joana Mascarenhas, descrita como influencer, explica que a filha faz birras e que numa dessas birras decidiu agir assim:

"Eu não disse nada, eu nem ameacei, peguei nela e submergia na piscina até aqui [ao pescoço] , aquilo desconcentrou-a, o cérebro foi para outra coisa. Agora estava com frio".

Situação “é muito aflitiva”, entende pedopsiquiatra

Ana Vasconcelos, pedopsiquiatra entrevistada pela SIC, afirma que esta ação "é muito aflitiva", uma vez que a mãe da criança "não se apercebe que está a julgar uma criança de três anos, que não tem consciência moral para se controlar".

A pedopsiquiatra refere que Joana Mascarenhas, provavelmente por se sentir "muito sozinha e desamparada", encontrou uma solução "rápida e eficiente" para acabar com a birra da filha, deixando assim de "conseguir perceber que aquilo não era o melhor para a sua criança".

Ana Vasconcelos entende que a menina deu a birra por terminada "por desistência de fazer apelo ao adulto para a tirar daquela aflição". Remata dizendo que por ter parado de chorar, não significa que a menina tenha aprendido a controlar-se "através da relação intersubjetiva com o progenitor".

O testemunho de Joana Mascarenhas desencadeou uma onda de críticas na internet, o que fez com que a influencer apagasse as suas contas nas redes sociais.