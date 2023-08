Muros de pedra e socalcos, muitas vinhas e uma paz sem igual: vá até São Xisto, uma aldeia-miradouro nas margens do Douro

O ponto de partida é o miradouro de S. Salvador do Mundo, que tem como marca principal o vale do rio Douro. Considerado o maior santuário do Alto Douro Vinhateiro, é constituído por um conjunto de capelinhas que se erguem ao longo do monte. A Ferradosa é um ponto de encontro no Douro e dali partimos a pé para a aldeia de S. Xisto, na freguesia de Vale de Figueira, concelho de S. João da Pesqueira, localizada num dos mais bonitos trechos da região duriense, no coração da área classificada pela UNESCO como Património Mundial. De comboio, vale muito a pena conhecer a região com uma paisagem de cortar a respiração. Quem por lá passa, não mais esquece o Do