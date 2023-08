Ao Km: Descobrir Portugal a Caminhar

Aqui o tempo parou e cada esquina conta uma história lendária: conheça os melhores trilhos de Monsaraz

Localizada na região do Alentejo, Monsaraz é uma vila medieval situada no topo de uma colina, cercada por muralhas antigas e com vistas deslumbrantes da planície alentejana. Para conhecer esta zona histórica a pé lembre-se sempre de levar água e calçado adequado. Oiça aqui o quinto episódio de ‘Ao Km: Descobrir Portugal a Caminhar’