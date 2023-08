Vistas panorâmicas do oceano, muitas aves marinhas protegidas, plantas raras e um mergulho no fim: percorra a pé a Ponta de São Lourenço

Na Ponta de São Lourenço os tons terra contrastam com o azul do mar no extremo mais oriental da Madeira, com vegetação que se diferencia do resto da ilha. É um dos trilhos mais procurados pelos turistas, ocupando seis quilómetros (três para cada lado), numa área em forma de península, no final dos quais se encontram o ilhéu do Desembarcadouro e o ilhéu do Farol.