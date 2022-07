Putin aquece, países arrefecem? As consequências da guerra na energia europeia

Ao fim de cinco meses de guerra, as más notícias para a Europa e para o mundo já não vêm apenas da frente de combate, com os efeitos colaterais do conflito a estenderem-se como um "choque energético" a vários países como a Alemanha, depois de nova ameaça de Putin de aplicar um corte total de fornecimento do gás russo através do gasoduto Nord Stream 1. Alemães que esperam "solidariedade" das nações menos dependentes do gás russo, como Portugal, Espanha e Grécia. Com moderação de Ricardo Costa e Bernardo Ferrão, o Expresso da Meia-Noite exibido a 22 de julho na SIC Notícias contou com Pedro Sampaio Nunes, especialista em energia, Catarina Castro, analista de mercados, Lívia Franco, investigadora da Universidade Católica, e Alexandre Guerreiro, especialista em Direito Internacional.