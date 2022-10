Orçamento sem "maquilhagem política"? O debate entre Eurico Brilhante Dias, Joana Mortágua, Carla Castro e Joaquim Miranda Sarmento

Em tempos de enorme incerteza, com a guerra, a inflação a fazer soar todas as campainhas, e a crise energética a anunciar um Inverno pesado, fazer o Orçamento do Estado do próximo ano foi e é um exercício difícil - para dizer o mínimo. O Governo fez escolhas e teve de encontrar um compromisso entre as contas certas e o apoio às familias e às empresas. Marcelo Rebelo de Sousa que pedia há muito para ver as previsões dos proximos anos, ficou esta sexta-feira a conhecer o cenário macro e lá condescendeu: diz que os números são melhores do que esperava mas não são "maquilhagem política". Será?

No parlamento, o debate é menos conciliador. A oposição fala em "obsessão pelo défice" e "voracidade fiscal". E é neste clima, de imprevisibilidade mas também de carências, num país que continua com graves problemas de crescimento, que o Expresso da Meia-Noite debate as opções de António Costa e os caminhos alternativos da oposição com Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, Carla Castro, da IL, e Joana Mortágua, do BE.