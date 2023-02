Medidas do Governo para a habitação: mais dúvidas que certezas

A semana fica marcada pelo mega pacote de medidas para a habitação apresentado pelo Governo e pela onda de aplausos e contestações que se seguiu. As dúvidas são de toda a ordem, tendo a ministra da Educação, Marina Gonçalves, trazido para cima da mesa a hipótese de casas devolutas no meio das cidades virem a ser colocadas no mercado de arrendamento, coercivamente. Para debater o tema, estiveram reunidos António Leitão Amaro, deputado do PSD, Tiago Mota Saraiva, arquitecto, Hugo Santos Ferreira, presidente da Associação dos Promotores e Investidores Imobiliários, e Maria Begonha, deputada do PS.

