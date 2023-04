Lula: Presidente do "país irmão" com agenda desalinhada

Depois de quatro anos de presidência de Jair Bolsonaro, Lula chega a Lisboa numa importante viagem de Estado. Ainda ssim, levantam-se algumas questões com esta visita: o timing do discurso do atual presidente brasileiro no Parlamento português e ainda as recentes declarações feitas na China contra a Ucrânia. Estiveram reunidos em debate Joana Mortágua, BE, Nuno Melo, CDS, Bruno Cardoso Reis, especialista em Assuntos Internacionais, e Juliana Miranda, correspondente da Folha de São Paulo em Lisboa. O programa foi emitido na SIC Notícias, no dia 21 de abril.