Expresso da Meia-Noite em Podcast

A morte de Prigozhin marca o fim de um ciclo na guerra?

Com moderação de Ricardo Costa e Bernardo Ferrão, o Expresso da Meia-Noite contou com a participação do Major-general João Vieira Borges, professor de Estratégia e Relações Internacionais, Raquel Vaz-Pinto, professora e investigadora de Relações Internacionais, António José Telo, historiador militar, e Bruno Cardoso Reis, historiador e especialista em segurança internacional