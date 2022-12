Justiça Sem Códigos

As leis do Qatar. No país do Mundial mostrar afetos em público é crime

Num direto televisivo, após a passagem da seleção portuguesa aos oitavos de final, um adepto português deu um beijo no rosto de outro. Um beijo entre amigos no meio de uma explosão de adrenalina no Qatar é tudo menos inocente. A demonstração de afetos pública, de qualquer natureza, é crime e punível com pena de prisão. Neste episódio do Justiça Sem Códigos da jornalista Ana Peneda Moreira, viajamos até ao Qatar para conhecer as leis que regem o país do Mundial 2022. Com a análise do advogado Paulo de Sá e Cunha e esta semana também com o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia