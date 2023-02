Direito ao luto. Lei prevê apoio psicológico e aumenta dias de faltas ao trabalho em caso de morte de familiar

A dor da perda de um familiar é inquantificável mas o legislador reconhece que “garantir o direito ao luto em condições dignas e humanizantes é um imperativo de justiça social e uma necessidade irrenunciável.”

Em menos de um ano a chamada “licença de nojo”, termo que tende a cair em desuso, já foi alterada duas vezes.

Perante a perda de um pai, uma mãe, de um filho, um irmão, um cunhado, uma nora, genro ou um neto há direito ao luto e consequentemente o direito a faltar ao trabalho de forma justificada.

Mediante o parentesco é dado ao trabalhador a possibilidade de se ausentar entre 2 a 20 dias. As regras previstas no Código do Trabalho e as nova

Parar é essencial e, o luto, é um fator que afeta a capacidade de desempenho do trabalhador que precisa de sentir respeito pela dor que sente, explica Sofia Gabriel, psicóloga, especializada no direito ao luto.

O legislador passou também a reconhecer a perda gestacional ainda que a distinga, e muito, da perda de um filho, já nascido.

Quantos dias pode faltar por luto, quando começam a contar e haverá ou não direito a pagamento por essas faltas? Todas as questões contam com resposta do advogado Paulo de Sá e Cunha neste episódio do podcast “Justiça sem códigos” da autoria da jornalista Ana Peneda Moreira.