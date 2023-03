Direitos em caso de greve. Empresas são obrigadas a justificar faltas se ficar impedido de ir trabalhar?

A força de uma greve está nas consequências que provoca. Mas é importante discutir a quem compete assumir as consequências da luta laboral. Faz sentido que um consumidor pague por um serviço que não foi prestado? As empresas podem recusar a devolução dos valores alegando que também são vítimas de greve? E os hospitais, devem avisar os utentes do cancelamento de uma consulta devido a uma greve? Todas estas questões são colocadas pela jornalista Ana Peneda Moreira, neste episódio do “Justiça sem códigos”, que conta com o advogado Garcia Pereira, especialista em direito laboral e a habitual análise do advogado Paulo de Sá e Cunha.