Francisco Louçã e o regresso de Passos Coelho: “Se alguém aparece três vezes na televisão é imediatamente visto como candidato presidencial”

Numa noite marcada pelos incêndios, Francisco Louçã faz a análise do que tem sido feito antes e depois de o Governo ter decretado novo estado de alerta no país para os combater. O comentador aproveita as "imagens impressivas" emitidas na SIC Notícias para recordar que Portugal já é o "terceiro país da UE em área ardida", demonstrando o "peso extraordinário do perigo que estamos a viver". Nesta emissão de O Tabu exibido na SIC Notícias a 19 de agosto, o economista teve ainda tempo para analisar a rentrée do PSD na Festa do Pontal, onde Luís Montenegro apresentou uma "medida da diminuição dos impostos regressiva" e com "pouca credibilidade" que o "PSD não aplicaria" se estivesse no poder, num discurso "apagado" pela presença do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.