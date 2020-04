Covid-19: Plasma de doentes curados pode ajudar outros

No sangue dos doentes que já recuperaram está uma das esperanças de tratamento a mais curto prazo para os doentes em cuidados intensivos. É também nos anticorpos de quem já teve contacto com o vírus que se procuram respostas para as grandes questões sobre que imunidade nos confere este novo vírus. É disso que nos fala o imunologista Thiago Carvalho, da Fundação Champalimaud, na estreia da rubrica "Estudo de Emergência – A ciência e a pandemia".