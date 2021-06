10 dicas para pôr as suas contas em ordem

Ao longo da última década, semanalmente, demos-lhe dicas sobre como ter mais dinheiro na carteira ao fim do mês, como poupar milhares de euros, e até como ficar com a casa paga. Demos-lhe a conhecer direitos enquanto cidadão, consumidor e contribuinte.

Deixamos-lhe agora algumas das principais dicas que partilhámos consigo. Dê um aumento a si próprio!

Dica nº 1 - Faça um orçamento mensal

Pegue numa folha de papel ou numa folha Excel e anote todos os meses quanto ganha e quanto gasta. Veja quanto lhe sobra ou falta todos os meses. Se o dinheiro não chega para as despesas, deve renegociar contratos e seguros, cortar despesas ou arranjar forma de ganhar mais dinheiro. Não faça as contas de cabeça, tem mesmo de ser ao cêntimo!

Dica nº 2 - Pague-se a si primeiro

Assim que recebe o ordenado faça uma transferência automática de 10% daquilo que ganha para uma conta à parte onde não vai mexer. Se está farto de pagar contas, aproveite e comece a pagar-se a si. É o primeiro passo para começar a controlar o seu dinheiro.

Dica nº 3 - Renegoceie

Faça uma lista de todas as suas despesas, contratos, créditos e seguros. E renegoceie todos, um a um. Vai ter grandes surpresas quando descobrir que anda a desperdiçar dezenas ou até centenas de euros simplesmente por preguiça. Dá trabalho, mas vale a pena!

Dica nº 4 - Faça um fundo de emergência

Ao longo dos próximos meses, deve juntar numa conta à ordem ou a prazo o valor correspondente a pelo menos 6 meses de todas as suas despesas. É a sua rede financeira, se alguma coisa correr mal na sua vida. E olhe que há muita coisa que pode correr mal. Não seja apanhado de surpresa.

Dica nº 5 - Acabe com todos os seus créditos

Sabemos que parece difícil, ou até impossível. Mas ter um crédito é como ter de trabalhar mais duas ou três horas todos os dias só para pagar ao banco que lhe emprestou o dinheiro. Você não vê, mas os juros comem uma grande parte do seu ordenado todos os meses. Liberte-se o mais depressa possível dessa prisão financeira.

Dica nº 6 - Mude o seu crédito à habitação

Se tem um spread igual ou superior a 1,2 está na altura de mudar para um banco que lhe faça um spread mais baixo. Aproveite para baixar também o seguro de vida, mas com melhores condições. Há quem tenha poupado dezenas de milhares de euros sem gastar um cêntimo.

Dica nº 7 - Aprenda como funcionam os impostos

Aprender a mexer no IRS, no IUC e no IMI vai permitir-lhe fazer melhores opções. Conhecer os seus direitos pode representar centenas ou milhares de euros a mais de reembolso. Às vezes basta mudar uma cruz num anexo do IRS.



Dica nº 8 - Faça um PPR

Comece a preparar a sua reforma o mais cedo possível. Se puder, faça um PPR para os seus filhos assim que nascem; passados 15 ou 20 anos já pode ter lá dezenas de milhares de euros. Só tem de aprender a escolher os melhores. Acredite que faz a diferença no seu futuro.

Dica nº 9 - Comece a investir

Perca o medo e coloque 10% das suas poupanças em produtos sem capital garantido. Há dezenas de opções. Claro que deve ler muito e informar-se antes de investir, mas assim que perder o medo vai começar a ver o seu dinheiro a trabalhar para si.

Dica nº 10 - Comece a falar sobre dinheiro

Para muitos portugueses falar sobre dinheiro é um tabu. Mas o dinheiro faz parte da nossa vida. Invista na sua literacia financeira. O dinheiro tanto pode ser o nosso maior inimigo como o nosso melhor amigo. Continue a seguir o Contas-Poupança para o ajudar nesse caminho.

Boas poupanças!

